الدولار يستقر في 17 بنكًا في ختام التعاملات الصباحية

استقر سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في 17 بنكاً، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين.





واستقر سعر الجنيه أمام الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.





وسجل الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 16.58 للشراء، و16.67 للبيع.





واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنوك عَـوده والمصري الخليجي والأهلي الكويتي ليسجل 16.57 للشراء، و16.67 للبيع.







