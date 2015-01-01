رفع 178 طن قمامة ومخلفات الصلبة بمركز أبوقرقاص بالمنيا

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تواصل الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، جهودها فى رفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة لها، وذلك من خلال حملات النظافة التى يتم تنظيمها بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا عودة النظافة للطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.



وقال العقيد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تمكنت من رفع وإزالة 178 طن من القمامة والمخلفات الصلبة ورفع مستوى كفاءة الطرق بمدينة أبوقرقاص وبـ5 مجالس قروية ( اتليدم ــــــ ابيوها ـــــ بنى عبيد ـــــ بنى حسن ــــ أبوقرقاص البلد )، حيث تم رفع وإزالة 50 طن أتربة من المدينة، ورفع 53 طن من تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بقريتى اتليدم وأبيوها، و20 طن بقرية أبوقرقاص البلد، و30 طن قمامة بقرية بنى عبيد و25 طن بقرية بنى حسن.

