تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب إلى 0.2%
الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:54 م
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قالت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الاثنين إن مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب تباطأ إلى 0.2% في يونيو مقارنة مع مستواه قبل عام، بعد أن ارتفع 0.3 % على أساس سنوي في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في يونيو.
وظل التضخم الأساسي السنوي مستقرا عند 0.1% على أساس شهري و1.3% على أساس سنوي.
وتتوقع مندوبية التخطيط تباطؤ التضخم، الذي يتأثر في الأساس بأسعار الأغذية، إلى 0.8% في 2019 من 1.1% في 2018.
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