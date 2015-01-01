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تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب إلى 0.2%

الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:54 م
تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب إلى 0.2%
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قالت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الاثنين إن مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب تباطأ إلى 0.2% في يونيو مقارنة مع مستواه قبل عام، بعد أن ارتفع 0.3 % على أساس سنوي في الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في يونيو.

وظل التضخم الأساسي السنوي مستقرا عند 0.1% على أساس شهري و1.3% على أساس سنوي.

وتتوقع مندوبية التخطيط تباطؤ التضخم، الذي يتأثر في الأساس بأسعار الأغذية، إلى 0.8% في 2019 من 1.1% في 2018.

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