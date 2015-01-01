ضبط مزارع حول مسكنه إلى ورشة تصنيع أسلحة بالمنيا

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مكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مزارع لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص في المنيا



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة ديرمواس بمديرية أمن المنيا قيام مزارع (مقيم بقرية دلجا دائرة المركز) بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (طبنجة - 4 فرد خرطوش - 2 فرد محلي - الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، لا سيما حائزي الأسلحة النارية بدون ترخيص.

