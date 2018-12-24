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حتى الآن.. 17 نادي يشارك في البطولة العربية الموسم القادم

الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:46 م
حتى الآن.. 17 نادي يشارك في البطولة العربية الموسم القادم
البطولة العربية
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محمد علي
 
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ارتفع عدد الأندية التي ستشارك في البطولة العربية في الموسم الجديد إلى نحو 17 نادي حتى الآن، وذلك بعد إنضمام فريقي "الهلال والمريخ" السودانيين، وهذا بعد توقيع عقود بين الناديين وبين الإتحاد العربي مساء أمس في الخرطوم.


وكان ممثل الاتحاد العربي ومدير البطولة "طلال آل الشيخ" قد وصل إلى الخرطوم يوم الأمس من أجل توقيع عقود إنضمام الهلال والمريخ إلى البطولة العربية في نسختها المقبلة، والتي من المتوقع بأن تحمل اسم محمد السادس، ملك المغرب، فيما مثَّل الجانب السوداني اتحاد كرة القدم السوداني وإدارتا الناديين.


الجدير بالذكر، بأن طلال آل الشيخ كان قد وقع على عقود إنضمام أكثر من 15 نادي إلى البطولة العربية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكان أخرهما نادي الإتحاد والشباب السعوديان.

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