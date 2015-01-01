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حبس 6 عاطلين لحيازتهم 112 فرش حشيش بالشرقية

الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:46 م
حبس 6 عاطلين لحيازتهم 112 فرش حشيش بالشرقية
مركز شرطة منيا القمح
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إسلام علي
 
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قررت نيابة منيا القمح العامة، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس 6 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بحيازة كمية من جوهر "الحشيش" المُخدر.

كانت قوة كمين أمني بالطريق الدائري الإقليمي، بالقرب من قرية "الصنافين" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بإشراف المقدم أمير وديع، مفتش فرقة أمن العاشر من رمضان، ورئاسة الرائد محمد عليوة، معاون مباحث المركز، والنقيب يوسف البورديني، تمكنت من ضبط كلًا من: "هاشم.م" 29 سنة، سائق، و"محمد.إ.ع" 31 سنة، و"محمد ي.م" 40 سنة، و"محمود.م.س" 25 سنة، و"فريد.ل.س" 32 سنة، عاطلين، مُقيمين محافظة الغربية، وذلك حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" وبحوزتهم 112 "فرش" لجوهر الحشيش المُخدر.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
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