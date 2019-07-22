اليورو الأوروبي يواصل تباينه خلال منتصف التعاملات الصباحية

تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين 22-7-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 18.56 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، وجاءت الأسعار على النحو التالي:





سعر اليورو فى البنك المركزى

18.57 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.56 جنيه للشراء.

18.69 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر

18.55 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة

18.48 جنيه للشراء.

18.78 جنيه للبيع





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.56جنيه للشراء.

18.69جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.57 جنيه للشراء.

18.80جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.54 جنيه للشراء.