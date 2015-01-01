الثلاثاء.. قطع مياه الشرب عن مدينة قها 3 ساعات 

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، قطع مياه الشرب عن مدينة قها، غدا الثلاثاء، الموافق 23 يوليو الجاري، لمدة 3 ساعات، من الساعة الثالثة عصرا، وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم، وذلك لأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور.



وأهابت الشركة، fجميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.



ومن جانبه أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، انه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

