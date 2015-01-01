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وفد لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بـ"الأعلى للجامعات" يزور جامعة جنوب الوادي

الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:41 م
وفد لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بـالأعلى للجامعات يزور جامعة جنوب الوادي
اللقاء
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بسام عبدالحميد
 
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استقبل الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، وفد لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لتفقد كلية الحاسبات والمعلومات بمقر الجامعة بقنا بهدف الوقوف على جاهزية الكلية لبدء الدراسة خلال العام الجامعي 20192020.

وقام فريق لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات والذي يضم لواء دكتور جودة اسماعيل والدكتور النميري علام زناتي عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الاقصر بتفقد مبنى الكلية ومتابعة الاستعدادات بالكلية وقاعات المحاضرات والمعامل والمكاتب الادارية وايضا عقد لقاء بأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ورافق اللجنة خلال الزيارة الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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