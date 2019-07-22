لـ"شهادات المعادلة".. الأوراق المطلوبة وموعد التقديم بـ تنسيق 2019
الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:31 م
Advertisements
Advertisements
قررت وزارة التعليم العالي فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اعتبارا من يوم الأربعاء 24 يوليو، حتى الخميس 8 أغسطس، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.
وعن الأوراق المطلوبة من طلاب الشهادات المعادلة لإحضارها بداية من غدا الخميس للتقديم بالتنسيق 2019، إليكم التالي:
1- أصل شهادة النجاح مستوفاة لجميع التصديقات ولا تقبل صور أو حتى صورة طبق الأصل.
2- أصل شهادة الميلاد.
3- وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية يجب عليهم تقديم تسلسل دراسي كامل مستوفي لجميع الأختام والتصديقات.
|نتيجتك| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس
Advertisements
- تعرف على الأوراق المطلوبة لطلاب الشهادات العربية والأجنبية بتنسيق 2018
- ننشر مواعيد صرف شهادات المعادلة الأجنبية على حسب كل دولة
- "التعليم العالي" تجيب على 17 سؤالا بشأن الشهادات الأجنبية عن تنسيق 2018
- كل ما تريد معرفته عن تنسيق شهادات المعادلة العربية والأجنبية
- للحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.. تعرف على خطوات التقدم الجامعات
- وزير التعليم العالي يتفقد سير أعمال مكتب التنسيق الرئيسى للقبول بالجامعات بجامعة القاهرة
- تعرف على مواعيد وأماكن صرف أوراق الطلاب الحاصلين على شهادات المعادلة