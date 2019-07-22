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لـ"شهادات المعادلة".. الأوراق المطلوبة وموعد التقديم بـ تنسيق 2019

الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:31 م
لـشهادات المعادلة.. الأوراق المطلوبة وموعد التقديم بـ تنسيق 2019
موعد التقديم بـ تنسيق 2019
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قررت وزارة التعليم العالي فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اعتبارا من يوم الأربعاء 24 يوليو، حتى الخميس 8 أغسطس، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وعن الأوراق المطلوبة من طلاب الشهادات المعادلة لإحضارها بداية من غدا الخميس للتقديم بالتنسيق 2019، إليكم التالي:

1-  أصل شهادة النجاح مستوفاة لجميع التصديقات ولا تقبل صور أو حتى صورة طبق الأصل.

2-  أصل شهادة الميلاد.

3-  وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية يجب عليهم تقديم تسلسل دراسي كامل مستوفي لجميع الأختام والتصديقات.





نتيجتك| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس
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