لـ"شهادات المعادلة".. الأوراق المطلوبة وموعد التقديم بـ تنسيق 2019

قررت وزارة التعليم العالي فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اعتبارا من يوم الأربعاء 24 يوليو، حتى الخميس 8 أغسطس، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.





وعن الأوراق المطلوبة من طلاب الشهادات المعادلة لإحضارها بداية من غدا الخميس للتقديم بالتنسيق 2019، إليكم التالي:





1- أصل شهادة النجاح مستوفاة لجميع التصديقات ولا تقبل صور أو حتى صورة طبق الأصل.





2- أصل شهادة الميلاد.





3- وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية يجب عليهم تقديم تسلسل دراسي كامل مستوفي لجميع الأختام والتصديقات.



