جولة تفقيدية بالنادي الأهلي يقودها الخطيب بصحبة بافوي نائب رئيس الكاف
الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:31 م
علي نبوي
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حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدراة النادي الأهلي، على القيام بجولة تفقدية بالنادي بصحبة بافوي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
واصطحب بيبو بافوي في جولة تفقدية بالنادي الأحمر بمقر الجزيرة، وذلك عقب مؤتمر توقيع بروتوكل بين الأهلي ومنظمة اليونيسيف.
يذكر أن النادي الأهلي استقبل برونو ميس ممثل منظمة اليونيسيف في مصرللمشاركة في توقيع برتوكول التعاون مع المنظمة.
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