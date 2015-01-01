رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي بذكرى ثورة ٢٣ يوليو

تقدم الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعة، بأسمى آيات التهاني القلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة والشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة داعين المولى عز وجل أن يوفق بلادنا لمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء.



