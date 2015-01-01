رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي بذكرى ثورة ٢٣ يوليو
الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:35 م
آية حمروشي
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تقدم الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعة، بأسمى آيات التهاني القلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة والشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة داعين المولى عز وجل أن يوفق بلادنا لمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء.
وأكد "نجم" أن هذه المناسبة التاريخية ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية دفاعا عن حرية الشعوب وحقها في حياة كريمة، مختتما بقوله "حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء وأدام وحدتها ووفق أهلها لكل خير".
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