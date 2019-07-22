وفاة ممثل كوميدي شهير على خشبة المسرح بسكتة قلبية.. تعرف على التفاصيل! (صور)

توفي فنان كوميدي هندي صاعد يدعى مانجوناث نايدو، جراء إصابته بسكتة قلبية أثناء أدائه عرضا مسرحيا في أحد فنادق مدينة دبي، أمام 80 شخصاً من الحضور.

وفي البداية ظن الجميع أن سقوط مانجوناث نايدو، جزء من أحداث المسرحية، إلا أن الممثل لم يتحرك على مدار 3 دقائق، ما جعل زملاءه يهرعون للاطمئنان عليه.

وتداولت مواقع التواصل وعدد من الصحف صور الفنان الشاب، وعبر الكثير عن صدمتهم برحيله.

وقال مقداد دوهادوالا، صديق الفنان الكوميدي الراحل، مانجوناث نايدو، إنه كان يضحك الناس بقصصه الهزلية على المسرح، وكان يتحدث عن والده وعائلته، بعد ذلك انتقل للحديث عن معاناته من الأرق، ثم جلس على أريكة ليسقط منها فجأة.

ونقل نايدو البالغ 36 عاما إلى أحد المستشفيات في دبي، حيث تم إعلان وفاته نتيجة التعرض لسكتة قلبية، وفق ما ذكرته صحيفة "غولف ديلي نيوز".

وولد مانجوناث نايدو في أبوظبي وانتقل لاحقا لدبي، وكان ممثلا معروفا في دوائر الفن الكوميدي بالإمارات، وقدم عروضا على مدى خمس سنوات.