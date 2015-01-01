محافظ الشرقية: إقامة دار مناسبات على مساحة ٣٠٠م بمركز ومدينة أبو حماد
الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:31 م
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أصدر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم ٨١١٧ لسنة ٢٠١٩، بقبول التبرع المقدم من أحد المواطنين بقطعة أرض مساحتها ٣٠٠م الواقعة بحوض أبو الحنشان ١٣ بناحية نزلة الشيخ مبارك التابعة لقرية تل مفتاح زمام الأسدية مركز أبو حماد لصالح الوحدة المحلية الأسدية وذلك لإقامة دار مناسبات عليها، على أن تسمى باسم الشهيد أحمد عبدالله محمد إبراهيم، وحدودها كالتالي:
الحد البحري: أسفلت عمومي مدخل قرية نزلة الشيخ مبارك وسكن تل مفتاح
الحد القبلي زراعة
الحد الشرقي : منزل
الحد الغربي : أرض زراعية
وجاء هذا القرار بعد موافقة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بالكتاب رقم ١٢٢٦ في 18 / 6 /2019م على إقامة دار مناسبات بناحية نزلة الشيخ مبارك التابعة لقرية تل مفتاح زمام الأسدية مركز أبو حماد، وعلى كتاب مديرية الزراعة بالشرقية) رقم١٦٢٣٧ في 5 / 12 /2018 م، وعلى كتاب رئاسة مركز ومدينة أبو حماد رقم٤٦٨ في 16 / 5 /2019 م والمتضمن الموافقة علي إقامة دار مناسبات، مؤكداً علي رئاسة مركز ومدينة أبو حماد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقل ملكية القدر المتبرع به.
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