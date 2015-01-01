ضبط شاحنتين مخالفتين لنقل المواد الغذائية جنوب مكة



وواصلت بلدية العمرة الفرعية إزالة الحظائر والمسالخ العشوائية الموجودة على امتداد طريق علي بن أبي طالب – رضي الله عنه –، حيث تمت إزالة 22 حظيرة ومسلخًا عشوائيًا، بمشاركة الجهات الأمنية، حيث تهدف الحملة إلى إزالة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.



ونفذت بلدية الشوقية الفرعية جولة رقابية على سوق السمك المركزي في حي الكعكية، للتحقق من سلامة الأسماك المعروضة للبيع، وأسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف الأسماك التالفة، وأدوات التقطيع المتهالكة، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

ضبطت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة شاحنتين مخالفتين لنقل المواد الغذائية، تفتقدان للاشتراطات الصحية الخاصة بنقل المواد الغذائية، حيث لوحظ سوء التخزين وتعرض المواد الغذائية لدرجات حرارة عالية.وجرى مصادرة كامل الكميات الغذائية الموجودة بالشاحنتين التي قدرت بـ 178 كرتون دجاج، و253 كرتون كيك، تم إتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة والتحفظ على الشاحنتين المخالفتين وإعداد محاضر بالواقعتين.من جهة أخرى، أتلفت بلدية العزيزية الفرعية 48 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملة التي تقوم بها البلدية على أماكن بيع وتداول المواد الغذائية ضمن نطاق البلدية، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية والتحقق من طرق تداولها واستيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، جرى على إثر ذلك تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.