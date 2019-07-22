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وزير الداخلية يكرم فريق اتحاد الشرطة الرياضى للجودو

الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:28 م
وزير الداخلية يكرم فريق اتحاد الشرطة الرياضى للجودو
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكريم فريق اتحاد الشرطة الرياضى للجودو؛ لإحرازهم عددا من الميداليات الذهبية والفضية فى بطولة الشرطة العربية للجودو.

أناب اللواء محمود توفيق -وزير الداخلية- اللواء مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية لتكريم اللاعبين ومدربيهم على ما بذلوه فى تقديم مستويات موفقة بالبطولة، يأتى ذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير جهود أبنائها فى جميع المجالات والتى من بينها المجال الرياضى.

فقد شارك اتحاد الشرطة الرياضى بعدد من لاعبيه، ببطولة الشرطة العربية للجودو والتى أقيمت بالعاصمة العراقية "بغداد"، فى الفترة من 17-22 يونيو 2019، وفوز 4 من لاعبى اتحاد الشرطة بمراكز متقدمة فى البطولة، وإحرازهم عددا من الميداليات "ذهبية – فضية - برونزية"، وحصول الفريق على المركز الثالث فى الترتيب العام للبطولة بين الدول العربية المشاركة وعددهم (10) دول.

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