تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الإثنين 22-7-2019

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد تراجع حاد فى الجلسة السابقة، إذ تلقى المعدن دعما من التوترات فى الشرق الأوسط وضعف الأسواق المالية لكن ارتفاع الدولار يكبح المكاسب.





وارتفعت الأسعار الفورية للذهب 0.2% عند 1427.88 دولار للأوقية (الأونصة).





ولامس المعدن 1452.60 دولار فى الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2013، قبل أن يغلق متراجعًا 1.5%.





وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% عند 1428.30 دولار للأوقية.





وقال الحرس الثورى الإيرانى إنه احتجز ناقلة نفط ترفع العلم البريطانى فى الخليج بعد احتجاز بريطانيا لسفينة إيرانية فى وقت سابق هذا الشهر، مما يزيد من حدة التوترات على مسار حيوى دولى لشحن النفط.





فى غضون ذلك، تراجعت البورصات الآسيوية اليوم الاثنين مع خفض المستثمرين لتوقعاتهم بخفض كبير لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى).





ودفعت احتمالات الخفض الأقل لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزى الأمريكى الدولار للارتفاع، مما زاد تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين من حائزى العملات الأخرى.





ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1% إلى 16.37 دولار للأوقية.





وزاد البلاتين 0.9 % إلى 850.97 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.8% إلى 1517.62 دولار.



