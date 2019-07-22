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الجيش اليمني يتقدم في باقم ويكبد الميليشيا خسائر كبيرة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:25 ص
الجيش اليمني يتقدم في باقم ويكبد الميليشيا خسائر كبيرة
الجيش الوطني اليمني
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وكالات
 
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أحرزت قوات الجيش الوطني، امس، تقدماً جديداً في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي البلاد، وفق ما أورد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع.

 

وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل القشائي، إن قوات الجيش الوطني حررت أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار الاستراتيجي، المطل على مركز مديرية باقم شمالي المحافظة".

 

وأضاف أن الوصول إلى هذه المواقع المهمة في سلسلة جبل النار يأتي ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ أيام تهدف للوصول إلى مركز مديرية باقم”.

 

وأوضح أن قوات الجيش مسنودة بمدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية، تسيطر نارياً على قمة جبل النار.

 

وأكد العميد القشائي، أن المعارك مستمرة، وسط انهيارات في صفوف الميليشيا الانقلابية، التي تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها، لافتاً إلى أن قوات الجيش استعادت خلال المعارك كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

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