3 أفلام لـMAD Solutions يشاركون في مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب

يشارك الفيلم المصري بين بحرين للمخرج أنس طلبة، والإماراتي مسك للمخرج حميد السويدي، والتونسي ولدي للمخرج محمد بن عطية، في الدورة الثانية لـمهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، والذي يقام خلال الفترة من 22 وحتى 27 يوليو، والأفلام الثلاثة من توزيع شركة MAD Solutions.

وتهدف الدورة الثانية من المهرجان إلى نشر الثقافة السينمائية بين سكان إقليم تازة عبر عرض مجموعة من الأفلام الطويلة والقصيرة من مختلف بلدان المعمور وتنظيم ورشات تكوينية ولقاءات ثقافية ومعارض مختلفة وغير ذلك من الفقرات. كما تهدف إلى التعريف بالمؤهلات الطبيعية والتاريخية للمنطقة والتسويق لها عبر تنظيم زيارات ميدانية وجولات سياحية لفائدة ضيوف المهرجان من المغاربة والأجانب.

عن بين بحرين:

فيلم للمخرج أنس طلبة حصل على جائزتين من مهرجان بروكلين السينمائي؛ وفي عرضه الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فاز بجائزتين، وهو من تأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير (منتج منفذ عبد الرحمن الجرواني)، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

عن مسك:

فيلم للمخرج حميد السويدي فاز بجائزة أفضل فيلم إماراتي في مهرجان العين السينمائي، وشهد عرضه العالمي الأول في المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب، ويشارك في بطولته محمد أحمد وسهيل الجنيبي وضاغن جمعة ومناهل العوضي.

عن ولدي:

فيلم للمخرج محمد بن عطية، شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي، ونافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان الجونة السينمائي حيث فاز الممثل التونسي محمد ظريف بـجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل، وحصل الفيلم أيضاً على الجائزة الكبرى من مهرجان السينما المتوسطية في باستيا بفرنسا، وإنتاج شركات نوماديس إيمدج للمنتجة درة بوشوشة ولي فيلم دو فليوف وتانيت فيلم، ويقوم ببطولته محمد ظريف ومنى الماجري وزكريا بن عايد وإيمان الشريف وتايلان منتاس وطارق قبطي.