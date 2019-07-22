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التضامن: تسليم البطاقات للأشخاص ذوي الإعاقة من فروع البريد المصري

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:21 ص
التضامن: تسليم البطاقات للأشخاص ذوي الإعاقة من فروع البريد المصري
الدكتورة غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي
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آيات عامر
 
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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه في إطار حرص الدولة على ميكنة الخدمات الحكومية وتقنين توجيه المزايا للمستحقين، تم عقد اتفاق مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، مع الهيئة القومية للبريد المصري لتسليم البطاقات بمكاتبها على مستوى الجمهورية لتسليم البطاقات للأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين أو الأوصياء عليهم.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه سيتم تحصيل تكلفة إصدار البطاقة من المواطن التي تبلغ 40 جنيه مصري فقط لا غير. 

ولأول مرة يتم التعاقد بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي لإضافة منظومة الدفع الوطنية "ميزة" على بطاقات الخدمات المتكاملة تمهيدًا لميكنة جميع المعاملات والخدمات التي يحصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في المراحل اللاحقة لتطوير المنظومة.
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