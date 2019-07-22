80 ألف جزائري دخلوا تونس في 10 أيام
الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:21 ص
محمد وليد الجموسي
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أكّد مدير الديوان الوطني للسياحة التونسية فؤاد الواد، أنّ 80 ألف جزائري توافدوا على تونس في ظرف 10 أيام فقط من شهر جويلية لقضاء العطلة الصفية، لافتا إلى أنّ عدد الجزائريين المتنقلين إلى تونس منذ بداية السنة بلغ مليون و126 ألف و870 سائحا.
وفنّد فؤاد الواد، في حوار أجراه مع جريدة الشروق ”الجزائرية”، بشكل قاطع الإشاعات المتداولة بشأن منع الملتحين وأصحاب الجلباب من دخول التراب التونسي، مؤكدا أنه لا مجال لصحة لهذه المعلومات.
وقال الواد إن عدد السياح الجزائريين المتجهين إلى تونس شهد ارتفاعا قياسيا هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية رغم الإشاعات التي تم ترويجها بشأن منع مرور الجزائريين الملتحين والجزائريات المرتديات للنقاب من دخول الحدود التونسية، مضيفا “حققنا رقما قياسيا لتوافد السياح وهذا أمر ايجابي، كما أن جميع فنادقنا والمنازل أيضا مفتوحة لاستقبال الجزائريين”.
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