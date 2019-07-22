80 ألف جزائري دخلوا تونس في 10 أيام

أكّد مدير الديوان الوطني للسياحة التونسية فؤاد الواد، أنّ 80 ألف جزائري توافدوا على تونس في ظرف 10 أيام فقط من شهر جويلية لقضاء العطلة الصفية، لافتا إلى أنّ عدد الجزائريين المتنقلين إلى تونس منذ بداية السنة بلغ مليون و126 ألف و870 سائحا.

وفنّد فؤاد الواد، في حوار أجراه مع جريدة الشروق ”الجزائرية”، بشكل قاطع الإشاعات المتداولة بشأن منع الملتحين وأصحاب الجلباب من دخول التراب التونسي، مؤكدا أنه لا مجال لصحة لهذه المعلومات.