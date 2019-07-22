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اليوم انطلاق تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية 2019

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:19 ص
اليوم انطلاق تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية 2019
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محمد وليد الجموسي
 
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تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  اليوم  الإثنين وإلى غاية يوم 29 جويلية الجاري في قبول مطالب الترشحات للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 6 أكتوبر القادم باعتماد أحكام القانون الحالي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ، وفق ما أكده نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في تصريح لوات.
وقال بوعسكر “تقريبا هناك شبه استحالة لتطبيق القانون الانتخابي المنقح في مرحلة قبول الترشحات”، مشيرا إلى أن الهيئة لم تورد الوثائق التي ينص عليها القانون الجديد (صادق عليه مجلس النواب ولم يختمه رئيس الجمهورية بعد ) ضمن الوثائق المطلوبة بالنسبة للمترشحين.
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