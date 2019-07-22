مؤشر بورصة السعودية يربح 7.3 نقاط بمستهل جلسة الأثنين
الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:14 ص
نيفين سمير
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سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي مكاسب في الساعة الأولى من تعاملات يوم الإثنين، بعد تراجع استمر لجلستين على التوالي.
وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.07 بالمائة، بحلول الساعة 10:30 بتوقيت السعودية، ليصل إلى مستوى 8966.28 نقطة بمكاسب بلغت 7.37 نقطة.
وجرى التعامل على 15.44 مليون سهم وبقيمة 394.55 مليون ريال موزعة على 14.28 ألف صفقة.
وتصدر القطاعات المرتفعة التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.54 بالمائة، كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.12 بالمائة.
وفي المقابل تصدر قطاع الإعلام التراجعات بنسبة 0.92 بالمائة، وهبط قطاع الطاقة بنسبة 0.8 بالمائة، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.74 بالمائة.
وتصدر سهم الراجحي التداولات من حيث القيمة بنحو 80.75 مليون ريال، في حين كان سهم كيان السعودية الانشط من حيث الكميات بنحو 3.073 مليون سهم.
وتصدر قائمة الارتفاعات سهم جازادكو بنسبة 2.42 بالمائة، فيما كان سهم موبايلي الأكثر تراجعاً بنسبة 2.88 بالمائة.
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