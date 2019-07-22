"التضامن": إافتتاح مركز لعلاج الإدمان بمطروح اليوم

تفتتح غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الإثنين، مركزا لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة مطروح، حيث تم تعليق لافتات وصور حملة "انت أقوى من المخدرات" فى الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة بالتزامن مع افتتاح المركز.





ويعد مركز تأهيل مرضى الإدمان هو أول مركز مُتخصص في العلاج والتأهيل بمحافظة مطروح، فى ظل حرص الدولة على تنمية المحافظات الحدودية في مختلف المجالات، والارتقاء ببنيتها التحتية علي كافة الأصعدة الاجتماعية والصحية بجانب العمل على التوسع فى إنشاء مراكز لعلاج مرضى الادمان فى مختلف المحافظات.