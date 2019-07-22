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ارتفاع الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:13 ص
ارتفاع الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين
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استقرت الأسهم الأوروبية أو ارتفعت قليلًا في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، في حين عوضت الأسهم الإيطالية جزءًا من خسائرها بعد موجة بيع مدفوعة بتوترات سياسية في الوقت الذي تتسلط فيه الأضواء على اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

وسجلت الأسهم الإيطالية أداء يفوق سائر السوق بعد أن شهدت أسوا أيامها في أشهر يوم الجمعة بسبب توترات سياسية أثارت تكهنات بإجراء انتخابات مبكرة ما سيؤجج حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.

وبعدما أنهت أسهم منطقة اليورو الأسبوع الماضي على ارتفاع هامشي بفضل آمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية الأسبوع القادم، سجل المؤشر القياسي لأسهم منطقة اليورو بحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش زيادة بنحو 0.05%.

وحققت بورصة ميلانو مكاسب مماثلة، لكن مؤشر الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا الذي يضم بورصة لندن وغيرها من البورصات خارج منطقة اليورو هبط قليلا.

وحد من هذه الخسائر أسهم الطاقة التي واقفت أثر زيادة أسعار الخام بسبب توترات في الشرق الأوسط.

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