سوريا.. قتلى وجرحى في غارات على معرة النعمان
قال منقذون في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، إن ضربات جوية على سوق شعبية وأحياء سكنية أدت إلى مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، يوم الاثنين، في إحدى المدن الرئيسية الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وأوردت المصادر
أن الغارات، التي يعتقد أن طائرات سورية أوروسية نفذتها، استهدفت معرة النعمان، وهي
مدينة ذات كثافة سكانية عالية في محافظة إدلب.
وفي وقت سابق من
يوليو الجاري، قال قادة كبار في المعارضة السورية، إن روسيا أرسلت قوات خاصة للقتال إلى جانب قوات الجيش السوري التي تسعى جاهدة
لتحقيق مكاسب في هجوم مستمر منذ أكثر من شهرين بشمال غرب البلاد للسيطرة على آخر معقل
للمعارضة، لكن موسكو نفت هذه الخطوة.
وكانت محافظة إدلب
ومحيطها شهدا هدوءاً نسبياً بعد توقيع اتفاق روسي- تركي في سبتمبر 2018، نصّ على إقامة
منطقة منزوعة السلاح بين القوات الحكومية والفصائل، لم يُستكمل تنفيذه.
ومنذ بدء التصعيد
نهاية في أبريل، قتل المئات من جراء الغارات السورية والروسية وقصف للفصائل وفق مصادر
سورية.
ودفع التصعيد أيضاً
أكثر من 330 ألف شخص الى النزوح من مناطقهم، وفق الأمم المتحدة التي أحصت تعرّض أكثر
من 25 مرفقاً طبياً للقصف الجوي منذ نهاية أبريل.
- الفصائل المسلحة تستكمل سحب الأسلحة الثقيلة من إدلب السورية
- مقتل 11 مدنيا بقصف للقوات الحكومية على إدلب
- سوريا: منظمات إغاثية تعلق أنشطتها في مناطق التصعيد
- مقتل خمسة مدنيين في هجوم للفصائل المقاتلة على ريف حماة
- 35 قتيلاً في اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل جهادية بسوريا
- غارات روسية في إدلب تُسقط 10 مدنيين رغم وقف إطلاق النار
- مقتل 18 مدنياً في غارات تزامناً مع اشتباكات دامية في سوريا
- الكرملين يرد على ترامب بشأن إدلب: "تحرك مبرر"
- مقتل 5 مدنيين في غارات على إدلب
- مقتل 13 مدنياً بغارات للنظام على شمال غرب سوريا