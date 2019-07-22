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غيلان الشعلالي في طريقه لفريق مالاتيا التركي

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:14 ص
غيلان الشعلالي في طريقه لفريق مالاتيا التركي
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محمد وليد الجموسي
 
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ذكرت إذاعة  موزاييك ان متوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي و المنتخب الوطني غيلان الشعلالي قد توصل الى اتفاق رسمي مع ادارة فريق مالاتيا سبور التركي يقضي بانتقاله الى هذا الفريق لمدة 3 مواسم كاملة .
الشعلالي ، 25 عاما، سوف يخوض اول تجربة احترافية خارج تونس في مسيرته ، هذا و سوف يتمكن لاعبنا الدولي من خوض غمار مسابقة اوروبا ليغ مع فريقه الجديد خلال الموسم القادم و هو احد اهم الاسباب التي دفعته لاختيار هذه الوجهة و رفض عدة عروض اخرى ابرزها عرض نانت الفرنسي و الاهلي السعودي .

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