أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.



وجاءت أسعار الخضراوات، على النحو التالي: الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 5.5 جنيهات، والبصل 3.5 جنيهات، والخيار 2.5 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات، والفاصوليا 13 جنيهًا.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل البطيخ 25 جنيها للكيلو، والتفاح 8 جنيهات، والخوخ 10 جنيهات، والمانجو العويس 30 جنيهًا.

