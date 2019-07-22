مؤشر بورصة دبي يصعد 1.4% بالتعاملات الصباحية

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.49% رابحاً 40.72 نقطة ليصل إلى مستوى 2779.98 نقطة.





وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 109.8 مليون سهم محققة ما قيمته 135.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1760 صفقة لـ33 سهما، وارتفعت 23 سهماً، وانخفضت 8 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.02%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.86%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.72%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.57%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.41%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 15%، ثم سهم شركة اثمار القابضة بنسبة 7.76%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.29%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.89%