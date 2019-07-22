بعد الموافقة علي قانون التأمينات والمعاشات.. ننشر موعد وقيمة الزيادة (إنفوجراف)

وافق مجلس النواب نهائيا خلال الجلسة العامة التي انعقدت برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات.





ووضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذى أقره البرلمان فى يوليو 2019.





موعد زيادة المعاشات





المعاشات المستحقة تزداد فى 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو.





قيمة زيادة المعاش





تزداد المعاشات حسب نسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام.





*من يتحمل زيادة المعاش؟





يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، كما تتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة.





*هل صاحب المعاش يستحق إعانة عجز؟





يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب، إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.



