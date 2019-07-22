الإمارات والصين توقعان اتفاقيات تعاون استراتيجية
الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:10 ص
وكالات
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وقعت الإمارات والصين، يوم الاثنين، عددا من الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد والطاقة والتعليم والذكاء الصناعي والمجال العسكري.
وشهد توقيع الاتفاقيات
في قصر الشعب في العاصمة الصينية بكين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والرئيس الصيني شي جين بينغ.
ووقعت الدولتان
اتفاقية تعاون في المجال العسكري، بهدف تطوير التعاون ووضع إطار العلاقات بين الطرفين
في المجال العسكري.
كما تم توقيع اتفاقيات
أخرى في مجالات المؤسسات التعليمية والتحاور الاستراتيجي والتدريب وتبادل خبرات.
وجاء توقيع الاتفاقيات
ومذكرات التفاهم خلال زيارة دولة بدأها الشيخ محمد بن زايد إلى الصين يوم الأحد بهدف
تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الدولتين.
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