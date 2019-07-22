شارع محمد الخامس: وفاة فتاة بعد سقوطها من الطابق الثالث

توفيت فتاة في منتصف العقد الثالث من عمرها، صباح اليوم الإثنين 22 جويلية 2019، إثر سقوطها من الطابق الثالث لعمارة بشارع محمد الخامس قرب جهة ''مونبليزير''.

وتفيد المعطيات المبدئية في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات، بأن الهالكة تعمل هناك ومن غير المستبعد انها ألقت بنفسها من ذلك الطابق.

وقد تولى ممثل النيابة العمومية الشروع في معاينة جثة الهالكة مع إصدار إذن قضائي لأعوان الشرطة العدلية بالمنزه لإجراء الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات سقوط الهالكة من غرفتها مع الإذن بإيداع جثتها على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.





قناة نسمة