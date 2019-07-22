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الشباب والرياضة تنتهي من تطوير المدينة الشبابية ببورسعيد

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:06 ص
الشباب والرياضة تنتهي من تطوير المدينة الشبابية ببورسعيد
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أسماء قورة
 
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أنهت وزارة الشباب والرياضة أعمال تطوير المدينة الشبابية ببورسعيد، وتجهيزها بأحدث المعدات والمستلزمات اللازمة للإقامة وممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية.

وشملت أعمال التطوير المطعم وصالة اللياقة البدنية والملعب متعدد الأغراض وقاعة المؤتمرات التي تتسع لــ 240 فردا، بالإضافة إلي ورش العمل المتعددة الأغراض والتي تتسع لــ 75 فرد، كما تضمن التطوير 6 شاليه عائلي و240 سرير فندقي، مع توفير المساحات الخضراء وتجهيز شاطئ خاص بالمدينة الشبابية.
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