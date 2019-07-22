وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة صدارة للكيميائيات بالجبيل
الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:05 ص
أية حمروشي
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كشفت شركة صدارة للكيميائيات، عن توافر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للحديثي التخرج ولأصحاب الخبرة، وذلك للعمل في المجمع الكيميائي التابع لها في مدينة الجبيل.
وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: ” منسق الرحلات، ومهندس تحسين أول، ومهندس تحسين، وأخصائي أول التميز في الجودة ”.
وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: ” منسق الرحلات، ومهندس تحسين أول، ومهندس تحسين، وأخصائي أول التميز في الجودة ”.
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