وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة صدارة للكيميائيات بالجبيل

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كشفت شركة صدارة للكيميائيات، عن توافر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للحديثي التخرج ولأصحاب الخبرة، وذلك للعمل في المجمع الكيميائي التابع لها في مدينة الجبيل.



وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: ” منسق الرحلات، ومهندس تحسين أول، ومهندس تحسين، وأخصائي أول التميز في الجودة ”.



