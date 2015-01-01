"رويترز: وفاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين، الدول الأعضاء اليوم الاثنين بوفاة المدير العام للوكالة يوكيا أمانو.

وقالت أمانة الوكالة فى إشعار حصلت عليه رويترز "تأسف أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإعلان بعميق الأسى عن وفاة المدير العام يوكيا أمانو".