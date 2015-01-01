"رويترز: وفاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:48 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين، الدول الأعضاء اليوم الاثنين بوفاة المدير العام للوكالة يوكيا أمانو.
وقالت أمانة الوكالة
فى إشعار حصلت عليه رويترز "تأسف أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإعلان
بعميق الأسى عن وفاة المدير العام يوكيا أمانو".
Advertisements
- روحاني: سنبقى ملتزمين بالاتفاق النووي طالما نحقق مصالحنا منه
- "الدولية للطاقة الذرية": لا مؤشرات على وقف أنشطة كوريا الشمالية النووية
- "الطاقة الذرية": لن نغير من طريقة التحقيق النووي في الخطة الإيرانية
- "الدولية للطاقة الذرية": التحقيقات في تجارب إيران النووية ما زالت مستمرة
- المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحث على الحوار مع إيران
- الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم
- إيران تتجاوز الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب