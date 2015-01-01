غموض مستقبل قائد ليفربول
أكد جيمس ميلنر قائد نادي ليفربول أن مستقبله مع الفريق ما يزال غامضا، فيما يترقب إجراء مباحثات مع "الريدز" لأجل النظر في مسألة التعاقد.
وأوضح ميلنر، الذي يبلغ 33 عاما، أنه قام مع
ممثلين عنه، بالحديث إلى النادي، في نهاية الموسم الأخير، وتم الإعراب للإدارة عن رغبة
التمديد في ملعب "أنفيلد".
وبموجب العقد الحالي، لم يتبق للاعب سوى موسم
واحد إلى جانب الفريق الذي قدم أداء مميزا، في 2019، فتمكن من التتويج بلقب دوري أبطال
أوروبا وكان على وشك إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال ميلنر: "في العام الماضي، تحدثنا إلى
النادي وسألناهم حول ما إذا كانوا يرغبون في عمل شيء، فأجابونا بالنفي، ساعتها.. لم
نسمع منهم أي شيء منذ ذلك الحين".
وأكد أن المهم في الوقت الحالي بالنسبة إليه
هو أن يلعب الكرة ويقوم بكل ما في وسعه، لكن المدرب يورجن كلوب، لم يتررد في الإشادة
باللاعب رغم عدم إبداء رغبة لتمديد العقد.
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