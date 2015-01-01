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أوكرانيا: حزب الرئيس في طريقه للفوز بأغلبية برلمانية

الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:47 ص
أوكرانيا: حزب الرئيس في طريقه للفوز بأغلبية برلمانية
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ترجمة - دينا الشريف
 
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كانت بيانات حزب الشعب الأوكراني الرئاسي "فلاديمير زيلينسكى" في طريقه للفوز بأغلبية برلمانية، عندما تم فرز أكثر من 40 في المئة من الأصوات، وفقا لبيانات لجنة الانتخابات.

وأظهرت البيانات أن الحزب كان في المقدمة في حوالي 120 من أصل 199 دائرة انتخابية في أوكرانيا. كما فازت بأغلبية في قوائم الأحزاب بحصولها على 42٪ من الأصوات، وفقًا للنتائج الأولية.

جدير بالذكر أن أوكرانيا يوجد بها نظام انتخابي مختلط، حيث يتم تحديد نصف المقاعد البرلمانية بالأصوات المدرجة على قوائم الأحزاب والباقي هي سباقات الدوائر الانتخابية الأولى.
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