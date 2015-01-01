ضبط لص ورش النجارة بالغردقة





تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من ضبط سائق قام بسرقة بعض الأعمال الخشبية من داخل ورشة نجارة بالغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.حيث تبلغ لقسم شرطه أول الغردقة، من المدعو "وجيه. ع" صاحب ورشة نجارة، ومقيم أول الغردقة، لاكتشافه سرقة بعض الأعمال الخشبية "3 كمودينو" من أمام الورشة خاصته، بإجراء التحريات السرية، واستخدام التقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، المدعو "جرجس. ل. ج" سائق ومقيم ثان الغردقة.تم ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة عن طريق أسلوب المغافلة، مستخدما سيارة ربع نقل ملكه، وتم ضبط المسروقات بإرشاده والسيارة المستخدمة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 85692019 جنح قسم أول الغردقة، وأخطرت النيابة العامة.