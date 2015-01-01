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ضبط 210 كيلو دهانات منهية الصلاحية بالغردقة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:44 ص
ضبط 210 كيلو دهانات منهية الصلاحية بالغردقة
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محمد طه
 
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تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط كمية من الدهانات منتهية الصلاحية، داخل إحدى محلات تجارة مواد البناء بمدينة الغردقة، حيث بلغت الكمية 210 كيلو دهانات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 78302019 جنح قسم ثان الغردقة وأخطرت النيابة العامة. 

فيما تمكنت مباحث تموين البحر الأحمر، من ضبط 5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضيتين عدم إعلان عن أسعار، وقضية عدم وجود منتج بالمحطة، وأخرى إدارة محل بدون ترخيص.
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