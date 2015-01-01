الكندية شارلوت كاردان تلهب حماس جمهور مسرح الحمامات بتونس (صور)

شهد مسرح الهواء الطلق بالحمامات في سهرة السبت الماضي، ضمن فعاليات الدورة 55 لمهرجان الحمامات الدولي إقبالا جماهيريا منقطع النظير معظمه من الشباب بعد ان نفذت تذاكر العرض منذ اليوم الثاني للمهرجان وغلق شبابيك نقاط البيع.

الجمهور الذي توافد على المسرح منذ الساعة السادسة مساء لم تخذله نجمته المفضلة صاحبة الملايين من المشاهدين على اليوتوب الرائعة والمتميزة والبسيطة الكندية الشابة شارلوت كاردان.

شارلوت كاردان والتي رغم صغر سنها وحداثتها النسبية في عالم العروض الكبرى عرفت كيف تشق طريقها الى عالم الشهرة والنجاح كيف لا وهي المغنية والمؤلفة والملحنة وهي كذلك الجميلة والبسيطة والعفوية.

بكلمات تروق لكل الأجيال وبإيقاعات تدغدغ القلوب وبألحان تنعش النفوس حاولت شارلوت كاردان إمتاع محبيها وتحدثت معهم بكل بساطة وعفوية عن قصص عاشتها وأحداث أثرت في مسيرتها وفي كل مرة كان الجمهور منصتا منتشيا ومتفاعلا مع ابسط حركاتها.

قدمت شارلوت كاردان أشهر أغانيها كـ"ماين غيرل" و"ديرتي ديرتي" و"بيق بوي" وأغاني جديدة وأضافت أغنيات لم تكن مبرمجة ورجعت بعد تصفيق طويل لتضيف أغنيتين أخريين وكأنها لم ترد ان تغادر المسرح الجميل وجمهورها الأجمل.

كل الاهتمام ينصب على القصص التي ترويها على موسيقاها على أنفاسها على صوتها الجميل والقوي في نفس الوقت وبلهجتها الجميلة القادمة من مونتريال عبرت شارلوت كاردان عن سعادتها لوجودها في الحمامات و قالت "مع نسيم البحر ، نحن في الجنة".

سهرة مميزة لن تمحى من ذاكرة جمهور مهرجان الحمامات الدولي الذي يؤكد مرة اخرى انه لا يخطئ الاختيار وانه لا يرضيه سوى الأكثر استحقاقا واقتدارا على اعتلاء مسرح الحمامات.