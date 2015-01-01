Mazda 2 تنطلق بمواصفات مذهلة.. تعرف عليها
الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:30 ص
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كشفت شركة مازدا النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها Mazda 2، التي تنتمي لفئة الموديلات الصغيرة، بملامح تصميمية عصرية وعناصر مستعارة من شقيقتها الكبرى Mazda 3.
وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الجديدة تتميز من خلال التصميم الجديد للمقدمة مع شبكة المبرد الجديدة والجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 16 بوصة، والتي تتوفر بطلاء لامع، وذلك ضمن باقة التجهيزات الاختيارية، فضلا عن الكشافات العاملة بتقنية LED.
فيما تتمتع بأنظمة دمج الهواتف الذكية أبل CarPlay وأندرويد Auto، كما دعمت مازدا المقصورة الداخلية بمواد فاخرة وباقة من الألوان المختارة بعناية.
كما أجرت الشركة تعديلات على مجموعة التعليق بالسيارة لتوفر المزيد من الراحة والثبات على الطريق وعند القيادة بسرعات عالية.
وتعتمد سيارة Mazda 2 الجديدة على محرك البنزين بتقنية السحب الطبيعي سعة 1.5 لتر، والذي يولد في النسخة الأقوى 115 حصان وفي الموديل الأساسي 75 حصان.
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