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حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2019 حصريًا على "LBC"

الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:29 ص
حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2019 حصريًا على LBC
ملكة جمال لبنان
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أحمد رمضان متولي
 
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تُطلق قناة الـ"LBC" استعداداتها لتنظيم وإنتاج "حفل انتخاب ملكة جمال لبنان للعام 2019"، بعد حصولها على ترخيص من وزارة السياحة اللبنانية.

 

التحضيرات ستنطلق، بالتعاون مع الوزارة، لاختيار الجميلات اللواتي ستتنافسن على اللقب، على أن يُعلن تباعاً عن تفاصيل مكان إقامة الحفل، تاريخه، لجنة التحكيم، وغيرها من مفاجآت الحدث الجمالي الأبرز، الذي ينتظره اللبنانيّون سنويّاً.

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