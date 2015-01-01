اليابان: آبي يتعهد بخطوات مرنة في حالة المخاطر الاقتصادية السلبية

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قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن اليابان تقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ جميع الخطوات الممكنة بمرونة ودون تردد عندما تظهر مخاطر سلبية على الاقتصاد، في الوقت الذي تغمر فيه الحرب التجارية الصينية الأمريكية الآفاق المستقبلية للاقتصاد الذي يعتمد على التصدير.



ويحضر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وهو أيضًا زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي (LDP)، مؤتمرا صحفيا بعد يوم من انتخابات مجلس الشيوخ في مقر الحزب الديمقراطي الليبرالي في طوكيو، اليابان في 22 يوليو 2019.



وبعد حديثه اليوم الإثنين بعد أن حافظ ائتلافه الحاكم على أغلبية قوية في انتخابات مجلس الشيوخ، تعهد آبي بمواصلة إعطاء الأولوية القصوى للاقتصاد، ووضع نهاية حاسمة لما يقرب من عقدين من الانكماش.



وأدى تباطؤ الاقتصاد الصيني، والحربه التجارية مع الولايات المتحدة وانتشار الحمائية إلى انخفاض شهري شهري على التوالي في الصادرات اليابانية وضعف إنتاج المصانع، مما يهدد بتعطيل ثالث أكبر اقتصاد في العالم.



وقال ابي في مؤتمر صحفي "لا يزال عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية مثل الاحتكاكات التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي."



وأضاف: "سنستجيب للمخاطر السلبية دون تردد ونتخذ كل الخطوات الممكنة والمرنة".



ولقد قام "آبي" بتأخير مضاعفة الارتفاع المخطط له منذ الزيادة الضريبية السابقة إلى 8٪، من 5٪، وقد وجه ضربة قاسية للاستهلاك الخاص، والذي يمثل حوالي 60٪ من الاقتصاد، وأثار تباطؤًا اقتصاديًا عميقًا.



وخصصت حكومة آبي مبلغ 2 تريليون ين (18.53 مليار دولار) لمنع تكرار الألم في زيادة الضرائب، ولتدابير التحفيز في ميزانية هذه السنة المالية بما في ذلك التعليم المجاني، وقسائم التسوق، والإعفاءات الضريبية على مشتريات السيارات والإسكان.



وقال آبي: "سندعم الاستهلاك المحلي الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد من خلال اتخاذ تدابير كافية".



في وقت متأخر يوم الأحد، قال آبي إنه سيتخذ خطوات التحفيز الاقتصادي إذا كان هناك خطر من تعثر الاقتصاد.



