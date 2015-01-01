مرسيدس تطرح نسختين من CLA الكوبية الرياضية.. تعرف على المواصفات
الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:21 ص
Advertisements
Advertisements
كشفت شركة مرسيدس عن CLA الكوبية الرياضية موديل 2020، معلنة عن توافرها في الأسواق المحلية، وتأتي منها نسختين هما "CLA 180" و "CLA 200".
وتتوفر مرسيدس CLA 180 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر معزز بشاحن هواء تيربو، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 نقلات، يولد قوة 136 حصان، مع عزم أقصى يصل إلى200 نيوتن متر.
وتتسارع مرسيدس CLA 180 من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.0 ثوان، وتتمكن من بلوغ سرعة قصوى 216 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 5.7 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.
أما النسخة CLA 200 الأقوى من مرسيدس CLA تعتمد على بنفس سعة المحرك ولكنها تولد قوة 163حصان، مع عزم دوران أقصى 250 نيوتن متر.
وتتسارع CLA 200 من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 230 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.
وتقدم هذه السيارة بعجلات رياضية قياس 17 بوصة، وتبلغ مساحة تخزينها الخلفية (الشنطة) 460 لترًا.
وتمتاز مقصورة السيارة الكوبية الرياضية من مرسيدس بباقة من المواصفات أبرزها، شاشة ترفيهية تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تتصل بشكل إنسيابي مع شاشة رقمية لعرض البيانات أمام السائق قياس 10.25 بوصة.
وزودت سيارات CLA من مرسيدس بخاصية الشحن اللاسلكي لأجهزة الهواتف الذكية، وخاصية التوصيل لاسلكياً بالأجهزة الذكية – بلوتوث، وإمكانية التحكم من خلال التواصل الصوتي بتقنية HEY Mercedes، كما يمكن ربط الهواتف الذكية من خلال تطبيقات Apple Car Play وAndroid Auto.
كما تتمتع السيارة بخاصية الركن الذكي، حساسات للمساعدة علي الركن، والتحكم من خلال عجلة القيادة، بالإضافة إلى خاصية "PEDAL SHIFT" المثبتة خلف عجلة القيادة للتحكم في التسارع والأداء.
كما زودت مقصورة السيارة بمخرج توصيل USB، تكيف هواء أوتواتيكي، مرايات جانبيه يمكن التهكم بها كهربائيًا.
Advertisements
المزيد عن: موديل قديم موديل جديد في الاسواق عربية عربات جديدة عالم السيارات سيارة مستعملة سيارة بسعر رخيص سيارة سيارات هجينة سيارات رياضية سيارات جديدة سيارات سوق السيارات في مصر سعر السيارة تكلفة السيارة انواع السيارات العربات اسواق السيارات العالمية
- أفضل 7 سيارات تعشقها النساء حول العالم
- تعرف على مواصفات وأسعار "نيسان صيني".. الأكثر مبيعًا في مصر 2018
- تعرف على أسعار ومواصفات سيارات "سيات" الإسبانية في مصر
- تعرف علي مواصفات وأسعار أوبل "جراند لاند"
- تعرف على مواصفات بيجو 508 الجديدة قبل طرحها في مصر (المواصفات الكاملة)
- قبل طرحها في مصر.. تعرف على مواصفات "بيجو 508" الجديدة كليًا
- بعد الإعلان عنها رسميا في مصر.. تعرف على مواصفات وأسعار بيجو "508"
- مرسيدس تعتزم إطلاق "AMG CLA 35" في نيويورك
- تعرف علي مواصفات رينو "كادجار" الجديدة
- سيارات تراجعت أسعارها في أول أسبوع من يوليو.. تعرف على الأسعار الجديدة والمواصفات