فهد العتيبي: الكليات التقنية العالمية ستواصل تقديم برامجها التدريبية

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أكد المتحدث الإعلامي لمؤسسة التدريب التقني والمهني فهد العتيبي، مواصلة الكليات التقنية العالمية لتقديم البرامج التدريبية.



وكتب العتيبي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن الكليات التقنية العالمية ستواصل تقديم البرامج التدريبية لمتدربيها ومتدرباتها».



وتأتي هذه التصريحات لتنفي الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن إغلاق كليات العالمية ابتداء من العام المقبل ٢٠٢٠.





وطوال الفترة الماضية، لم يصدر أي قرار من الكليات العالمية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تلك الفترة.



وأشار العتيبي إلى أنه من بداية الفصل التدريبي المقبل الذي سيبدأ ٢١١٤٤١هـ، سيتم تشغيل 12 كلية منها بشكل مباشر من قبل مؤسسة التدريب التقني وفق الخطط التدريبية بالمؤسسة، دون أي تأثير على مسيرة المتدربين في الكليات.



ويأتي هذا التوضيح من العتيبي، بعد رجوع موضوع إغلاق الكليات العالمية لساحة مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاق «إغلاق الكليات التقنية العالمية»، موضحًا أن هذه الأنباء غير صحيحة.



يُذكر أن الكليات العالمية أُنشئت وفق أعلى المعايير بالشراكة مع كليات عالمية رائدة لتأهيل الكوادر الوطنية السعودية في شتى المجالات التقنية بإشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.



