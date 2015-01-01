"الحربي": موجة حارة تتخطى الـ50 درجة مئوية بعدة مناطق في المملكة

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توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، موجة حارة قادمة تستمر لمدة 5 أيام، وتشتد على عدة مناطق بالمملكة.



وقال الراصد الحربي- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر-: «اشتداد وطأة موجة الحر على المملكة خلال الـ5 أيام المقبلة، خاصة على مناطق الرياض والقصيم والشرقية، والمدينة، وتقترب من حاجز الـ50 درجة مئوية.



من جانبه، حدَّد المهتم بشؤون المناخ صالح الربيعان، موعد بدء الموجة الحارة، قائلًا- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إنها ستبدأ غدًا الثلاثاء، مضيفًا «عودة مرة أخرى للأجواء الحارة؛ بداية من الثلاثاء الموافق 20 من ذي القعدة، وتستمر الموجه الحارة عدة أيام، وسيصاحبها بعض الغيوم التي تزيد من كتمة الجو في الليل».



في السياق ذاته، توقَّع خبير الأرصاد حسن كراني، أن يكون طقس اليوم الإثنين، صيفيًا رطبًا على الساحل الغربي مغبرًا على الوسط والشرق، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة تتخطى الـ50 درجة مئوية تحت الشمس.



وقال كراني- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إن الطقس سيكون «صيفيًا رطبًا على الساحل الغربي، خاصة وسطه وجنوبه مع خلايا ممطرة، ومغبرًا على الخط الجنوبي والوسط والشرق».



وحول درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، أوضح كراني أنها ستكون ما بين 45 و48 درجة مئوية في الظل على الغربية، خاصة على المشاعر، وما بين 44 و46 درجة مئوية في الظل على الوسطى والشرقية، بينما تتخطى درجة الحرارة تحت الشمس الـ50 درجة مئوية، ناصحًا بتجنب أشعة الشمس.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، مما تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصةً الأجزاء الساحلية منها، كذلك على طريق الساحل الواصل لمنطقة جازان.



في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.



