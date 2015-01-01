ضربة موجعة لتشيلسي قبل مباراة برشلونة

تلقى فرانك لامبارد المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي ضربة موجعة قبل مباراة برشلونة الإسباني غدًا في بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" عن أن الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، تعرض لانتكاسة قبل 3 أسابيع من انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لتكرار إصابة الركبة مرة أخرى.

وترك نجولو كانتي معسكر تشيلسي في اليابان وعاد إلى لندن من أجل مواصلة التعافي من إصابة الركبة.