اليوم.. بدء تلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالبحر الأحمر





تتلقي اليوم مجالس المدن بالبحر الأحمر، طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية من مجلس الوزراء، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.وعلقت الوحدات المخصصة لذلك الشأن في مجالس المدن على مستوى المحافظة، منشورتها على لوحات الإعلان والصفحات الإلكترونية تبين مبالغ التصالح والمصالحات التي سيتم التصالح فيها.ومن جانبه أصدر اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، تعليماته بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة لعمليات التصالح طبقا للائحة التنفيذية لمجلس الوزارء، كما أعطى تعليماته بسرعة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الشروط والضوابط المقررة.ووجه بتكثيف العمل وتحفيز العاملين بالوحدات والمجالس المحلية لسرعة الانتهاء من ملفات التقنين، تأكيدا لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من أراضي أملاك الدولة.جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بالقرار رقم 1631 لسنة 2019.