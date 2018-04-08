سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 22-7-2019
الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:16 ص
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واصل سعر اليورو الأوروبي استقراره مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر خلال بدية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 22 يوليو 2019، وذلك بعدما شهدت العملة الأوروبية حالة من الارتفاع في ختام تعاملات الخميس الماضي وننشر فيما يلي آخر تحديث لسعر اليورو الأوروبي في البنوك وجاءت على النحو التالي:
سعر اليورو فى البنك المركزى
18.56 جنيه للشراء
18.70 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.56 جنيه للشراء
18.73 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر
18.58 جنيه للشراء
18.73 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة
18.52 جنيه للشراء
و18.82 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.55جنيه للشراء
18.73جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.61 جنيه للشراء
18.74جنيه للبيع.
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