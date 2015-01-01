نشرة مرور "الفجر": كثافات مرتفعة بمعظم الطرق والمحاور

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ظهرت كثافات عديدة خلال الساعات الأولى، صباح يوم الإثنين، وذلك لزيادة الأحمال وظهور حالة من الكثافة المرورية المحدودة على غالبية المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة، لهذا تنصح بوابة "الفجر" متابعيها بالابتعاد عن أماكن الازدحام التالية، والتوجه من الطرق التي لم تصب بموجة الزحام بعد، وفيها التالي:



يفضل سرعة التوجه إلى الطريق الدائري، وذلك لإستبيان ظهور كثافة مرورية تامة، بالتزامن مع إستقرار حركة السير فى الساعات الأولى أعلى طريق الأوتوستراد، وأعلى كورنيش النيل حتى المنيب، وذلك تزامنآ مع ظهور كثافة مرورية على محور المريوطية وأعلى الرماية، كذلك المتحف المصري الكبير حتى مناطق مدينة 6 أكتوبر، كذلك مناطق صفط اللبن والتقاطع مع محور 26 يوليو، وأعلى الوراق وطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي حتى مناطق المرج والسلام وزهراء مدينة نصر ونهاية بالتجمع الخامس.



ويرجى التوجه الى الحارات الجانبية للقادم من القليوبية، لظهور كثافات المرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، عند موقف عبود بسبب تحميل الركاب، بينما انتظمت من أبو وافية وايديال ومحطة فكتوريا، وميدان القللي إلى وسط البلد والعتبة، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة، إلى المؤسسة، وطريق إسكندرية الزراعي، وأيضا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.



كما أن الطريق الدائرى به كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة بطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.



وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.



وننصح بالتوجه إلى محور صلاح سالم لسيولة حركة السيارات عليه، للمتجه من نفق الميرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.



وتظهر كثافة محدودة في حركة السير بميدان التحرير، ومنطقة وسط القاهرة، بالتزامن مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت كثافة محدودة أعلى مناطق كورنيش النيل، بدء من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، لهذا ننصح المتوجه الى منطقة وسط البلد التوجه الى المداخل المؤدية للميدان، وذلك لسهولة حركة السير.



وشهد شارع الهرم ظهور كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمنطقة بولاق وإمبابة. وظهرت كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان.



وشهد كوبرى أكتوبر فى الساعات الأولي سيولة مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائرى.



كما شهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية بمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.



وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبى حتى قصر العينى امام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى ورابعة العدوية.



وفي ذات السياق فقد قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات، وباقي المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية ويوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة للمرور.